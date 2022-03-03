Muş'ta öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulunan öğretmene soruşturma - Son Dakika
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Muş'ta öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulunan öğretmene soruşturma

03.03.2022 10:51
Muş'ta öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulunan öğretmene soruşturma

Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmen H.D. hakkında, sosyal medya hesabında öğrencileriyle ilgili aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmen H.D. hakkında, sosyal medya hesabında öğrencileriyle ilgili aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İlçede öğretmen H.D'nin sosyal medya hesabında eğitim verdiği öğrencileriyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açtı.

Valilik de dün yaptığı açıklamada, sözleşmeli statüsünde olan söz konusu öğretmenin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlandığını duyurmuştu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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