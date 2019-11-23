Son Dakika Haberleri: Muş'ta "öğretmene şiddete hayır" açıklaması
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Muş'ta "öğretmene şiddete hayır" açıklaması

6 saat önce

Eğitim Bir-Sen Muş Şubesi üyeleri, öğretmenlere yönelik şiddete tepki göstermek ve eğitimciye şiddet konusuna yeni yasal düzenleme yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Muş'ta

Eğitim Bir-Sen Muş Şubesi üyeleri, öğretmenlere yönelik şiddete tepki göstermek ve eğitimciye şiddet konusuna yeni yasal düzenleme yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, şube başkanlığı binasında bir araya gelen üyeler adına yaptığı açıklamada, eğitimciye şiddete dur demek, seslerini duyurmak ve çözüm bulunması talebiyle toplandıklarını söyledi.

Sendika olarak konunun gündemde kalması için geçen sene mart ayından itibaren 520 bin imza topladıklarını aktaran Barışan, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığının 'Şiddet Sıfır, Öğretmenler Pekiyi' sloganıyla atmış olduğu adımı başlangıç açısından yerinde. Eğitim çalışanlarına karşı, her türlü şiddete veya tehdide başvuran kişilere yönelik Türk Ceza Kanununda ve ilgili mevzuatta yeni yasal düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlatmasını önemli ve gerekli buluyoruz."

Eğitim Bir Sen, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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