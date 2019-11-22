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Muş'ta öğretmenlere moral ve motivasyon etkinliği

6 saat önce

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında öğretmenlere moral ve motivasyon etkinlikleri düzenlendi.

Muş'ta öğretmenlere moral ve motivasyon etkinliği, System.String[]

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında öğretmenlere moral ve motivasyon etkinlikleri düzenlendi.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda, okulun müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen programda, Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi.

Programa öğretmenler yoğun katılım gösterdi.

Okul müdürü Abdülkerim Özçelik, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin ara tatil dönemini faydalı, etkin ve verimli kullanmaları için okulca böyle bir organizasyon yaptıklarını belirtti.

Özçelik, "Hafta boyunca öğretmenler günü ile ilgili etkinliklerimiz devam edecek. Müzik çalışmalarımız ve resim sergilerimiz olacaktır. Öğretmenler gününü bir güne sığdırmak yerine bir haftaya yayarak öğretmenlerimizin dolu dolu yaşamalarını istedik." dedi.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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