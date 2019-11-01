Muş'ta öğretmenlere robotik kodlama eğitimi

Muş'un Korkut ilçesinde görevli öğretmenlere 'robotik kodlama eğitimi' verildi. Öğretmenler, daha sonra bilgilerini öğrencilerine aktaracak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen 'robotik kodlama eğitimi' projesi başladı. İlçe merkezi ve köylerinde görev yapan toplam 30 Bilişim ve Teknoloji Tasarım öğretmeninin katılım sağladığı eğitim 5 gün sürecek. Gelişen teknolojiye ayak uydurma ve öğrencilerin projelerine katkı sunacak olan robotik kodlama eğitimi sonrası, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlere ise sertifika verilecek. Öğretmenler, almış oldukları bilgileri daha sonrasında öğrencilerine aktaracak.

Robotik kodlamanın geleceğin eğitim dili olarak düşünüldüğünü söyleyen Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, Birçok ülkede bu eğitim, okulların müfredatına girmiş ve neredeyse ilkokul seviyesine kadar inmiş durumda. Bizlerde bu amaçla; öğrencilerimizin bu konulardan yararlanabilmeleri açısından, öğretmenlerimizi eğitimden geçirmek için kısaca adı DAKa'ya başvuru yaptık ve projemiz onaylandı. Yaklaşık 30 öğretmenimiz burada eğitimden geçiriliyor. Burada aldıkları eğitimler sonrasında kendi okullarında, öğrencilerine bu eğitimi verecekler. Öğrencilerimizde bu eğitim sonrasında karşılaşacakları problemler karşısında yaratıcı olabilme, farklı çözüm üretme açısından bu eğitimler önemlidir. Öğretmenlerimizin bundan sonrada kendilerini donanımlı hale getirmeleri ve teknolojik imkanlara, güncel olaylara daha kendilerini alıştırabilmeleri açısından biz bu eğitimlere devam edeceğiz dedi.

Robotik Kodlama Eğitimi'nin eğitmenliğini yapan Tarık Kahraman ise Öğretmenlerimize öncelikli olarak kodlamanın temel mantığını öğretmek, ilk vazifemizdi. Bu aşamadan sonra, elektronik kartlarla projeler geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu kapsam devlerin kurulması, gerekli yazılımsal ve kodlama safalarının gerçekleştirilmesi ve sonunda da gerekli giydirmenin yapılarak, projelerin son halini alması noktasına kadar her sefada öğretmen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz diye konuştu.

Eğitim alan öğretmenlerden Ela Eymen Şahin de edinecekleri bilgileri öğrencilere aktarabilmek adına eğitime katılım sağladıklarını belirterek, Her şeyden önce biz öğretmeniz. Bizden bir şeyler bekleyen öğrencilerimize, bir şeyler aktarabilmek adına buradayız. Gelişen teknolojiyle beraber gerek ülkede, gerek dünya çapında olan teknolojileri çocuklarımıza sunabilmek adına buradayız. Kendimiz gelişmeliyiz ki, çocuklarımıza bunları verebilelim. Hayalleri olan, başarmak isteyen çocuklarımızın geleceğine yön verebilmek için, onları geliştirmek adına bu eğitimleri öncelikle kendimiz alıyoruz. Almış olduğumu bu eğitimleri okullarımıza gidip, kendi çocuklarımıza vermeye çalışacağız dedi.