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Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor - Son Dakika

Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor

01.12.2021 10:37
Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın astsubaylar, yaptıkları uygulamalarla öğrencilerin daha güvenli ortamda eğitim görmeleri için görev yapıyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın astsubaylar, yaptıkları uygulamalarla öğrencilerin daha güvenli ortamda eğitim görmeleri için görev yapıyor.

Üniversite ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı kız yurdu arasındaki bir kilometrelik güzergahta drone ile bölgeyi kontrol eden özel ve toplu ulaşım araçlarını denetleyen, kimlik sorgulaması yapan kadın astsubaylar, öğrencileri de karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilgilendiriyor.

Bu sayede öğrencilerin üniversiteye daha güvenli ortamda gidip gelmesini sağlayan ekipler, güler yüzleri ve duyarlılıklarıyla da gönüllere dokunuyor.

"Kadın güvenlik güçleri bize güven veriyor"

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Bahar Şimşek, gazetecilere, jandarmanın yaptığı uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Görevlilerinin güvenlikleri için 7 gün 24 saat görev yaptığını ifade eden Şimşek, "Kadın komutanlar gayet sıcak ve samimiler. Diyarbakır'dan Muş'a geldim. Buradaki astsubaylar çok ilgililer ve bize yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Rabia Fırat, önlemler sayesinde rahat olduklarını belirterek, "Onların burada olması çok iyi. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Kadın komutanlara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Paramedik bölümü öğrencisi Gamze Aslan, jandarmanın aldığı önlemler sayesinde güvenli ortamda eğitim gördüklerini aktardı.

Güvenlik ile ilgili sıkıntılarının olmadığını dile getiren Aslan, "Burada gayet huzurluyuz. Onları görmek güven verici. Burası güvenli bir şehir. Eğitim açısından da hiçbir sıkıntı görmüyorum." dedi.

Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor
Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor
Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor
Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor
Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor

Üniversite, Jandarma, Kredi, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul önlerinde denetim görevi yapan kadın astsubaylar güven veriyor - Son Dakika


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