Son Dakika Haberleri: Muş'ta Okullar 1 Gün Tatil

Muş'ta Okullar 1 Gün Tatil

21 dakika önce

Muş merkez ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı sebebiyle 27 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.

Muş'ta Okullar 1 Gün Tatil, System.String[]
Muş merkez ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı sebebiyle 27 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 27 Şubat Çarşamba günü Muş İl Merkezi ve bağlı köylerde (ilçeler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca Muş merkez ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 27 Şubat 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Muş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Tarih Verip Uyardı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:22:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Okullar 1 Gün Tatil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]