Muş'ta okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 714 okul, Halk Eğitim Merkezleri, Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi Müdürlüğü ve çalışma ofislerinde eş zamanlı dezenfekte çalışmaları başlatıklarını söyledi.

Çalışmaları periyodik aralıklarla sürdüreceklerini belirten Kıvanç, "22 ekip kurduk. Her ekibimizde 4 personelimiz bulunmaktadır. Ekiplerimizle okul ve kurumlarımızda dezenfekte faaliyetlerini sürdüreceğiz." diye konuştu.