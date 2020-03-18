Muş'ta okullar korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Muş'ta okullar korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Muş'ta okullar korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte ediliyor Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüsü tehdidine karşı kentteki 714 okulda dezenfekte çalışması başlattı.

Muş'ta okullar korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Muş'ta okullar korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

MUŞ - Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüsü tehdidine karşı kentteki 714 okulda dezenfekte çalışması başlattı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan 22 ekiple korona virüsüne karşı müdürlükteki çalışma odaları, okullar, sınıflar, koridorlar, merdivenler ve lavabolar baştan aşağı dezenfekte ediliyor. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde başlatmış olduğu okul ve kurumlardaki dezenfekte çalışmalarına Muş ili olarak 714 okul, halk eğitim merkezleri, akşam sanat okulları, öğretmenevi müdürlüğü ve çalışma ofislerinde eş zamanlı olarak dezenfekte çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Bundan sonraki süreçte de dezenfekte çalışmalarını periyodik aralıklarla sürdüreceklerini ifade eden Kıvanç, "22 ekip kurduk. Her ekibimizde 4 personelimiz bulunmaktadır. 22 ekibimizle 714 okulumuz ve kurumlarımızda dezenfekte faaliyetlerini sürdüreceğiz" dedi.

Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:39 Kaynak: İHA

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