Son Dakika Haberleri: Muş'ta Okullar Tatil

Muş'ta Okullar Tatil

40 dakika önce

MUŞ'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

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MUŞ'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile ile bağlı tüm ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir."

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi. - Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:08 Kaynak: DHA

Muş Valiliği, Muş, Güncel
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