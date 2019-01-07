Muş'ta Okullar Tatil
38 dakika önce
Muş'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.
Muş
'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi. Muş Valiliği
'nden yapılan açıklamada şöyle denildi
Olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile ile bağlı tüm ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir. Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:45 Kaynak: DHA
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
Elektrik Zammına Tepki Gösteren Gökhan Özoğuz: Muhalefetlik Bir Durum Değil