Muş'ta Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
MUŞ'ta aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün tatil edildi.
MUŞ'ta aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün tatil edildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İl İdaresİ Kanunu çerçevesinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildiği duyuruldu. - Mus
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:33 Kaynak: DHA
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