Son Dakika Haberleri: Muş'ta Okullar Tatil Edildi

Muş'ta Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

MUŞ'ta aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün tatil edildi.

Muş'ta Okullar Tatil Edildi, System.String[]
MUŞ'ta aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İl İdaresİ Kanunu çerçevesinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildiği duyuruldu. - Mus

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:13:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]