Son Dakika Haberleri: Muş'ta "Okullararası Halk Oyunları Yarışması"

Muş'ta "Okullararası Halk Oyunları Yarışması"

44 dakika önce

MUŞ (AA ) - Muş'ta "Okullararası Halk Oyunları Yarışması" yapıldı.

Muş'ta
MUŞ (AA ) - Muş'ta "Okullararası Halk Oyunları Yarışması" yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma, yıldızlar, gençler ve yıldızlar düzenlemeli olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı konuşmada, 8 okul ve 5 kulüp olmak üzere 13 takım arasında halk oyunları müsabakaları düzenlendiklerini söyledi.

Halk oyunlarını sadece bir faaliyet olarak görmediklerini anlatan Güler, "Halk oyunlarını hem kültürel hem de sportif faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Çünkü halk oyunları milli kültürümüzün en güzel yansımalardan biridir. Burada halkın neşesini, üzüntüsünü, sevincini görebilirsiniz." dedi.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Muş, Güncel
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