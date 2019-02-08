Muş'ta "Okullararası Halk Oyunları Yarışması"
44 dakika önce
MUŞ (AA ) - Muş'ta "Okullararası Halk Oyunları Yarışması" yapıldı.
MUŞ (AA ) - Muş
'ta "Okullararası Halk Oyunları Yarışması" yapıldı. Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma, yıldızlar, gençler ve yıldızlar düzenlemeli olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı konuşmada, 8 okul ve 5 kulüp olmak üzere 13 takım arasında halk oyunları müsabakaları düzenlendiklerini söyledi.
Halk oyunlarını sadece bir faaliyet olarak görmediklerini anlatan Güler, "Halk oyunlarını hem kültürel hem de sportif faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Çünkü halk oyunları milli kültürümüzün en güzel yansımalardan biridir. Burada halkın neşesini, üzüntüsünü, sevincini görebilirsiniz." dedi.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA
Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü
Atatürk'e İkram Edilen Ekmeği 100 Yıl Sonra Yeniden Üretti
Tarım Kredi 'Tanzim Satış' İçin Çiftçiden Ürün Almaya Başladı
Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak