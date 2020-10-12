"Okulum Temiz Projesi" kapsamında 52 okula belge verildi - Son Dakika

"Okulum Temiz Projesi" kapsamında 52 okula belge verildi
12.10.2020 17:13
Muş'ta "Okulum Temiz Projesi" kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 52 okula temizlik belgesi verildi.
Muş'ta "Okulum Temiz Projesi" kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 52 okula temizlik belgesi verildi.
Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsünün 27 Temmuz'da hazırladığı protokole uygun ortam hazırlayan okullara "okulum temiz" belgesi verildiğini belirtti.
İl genelinde 712 okulun olduğunu söyleyen Kıvanç, "Özellikle köy okullarında bu uygulamaları yapmak kolay bir iş değil. Büyük bir zahmet ve büyük bir emek ister. Başarıyı yakalayan okullarımızı kutluyorum." diye konuştu.
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