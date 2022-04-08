Okul duvarları şair ve yazarların resimleriyle süslendi - Son Dakika

Nihat Hatipoğlu'nu çileden çıkaran soru: Senin ne haddine, sen kimsin?

Tacizci diye öldürdüler, gerçek çok başka çıktı! Can çekişirken son sözleri bakın ne olmuş

Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri okulun iç duvarlarına yazar ve şairlerin resimlerini çizdi.

Okul müdürü Erhan Subaşı, yaptığı açıklamada, "Edebiyat Sokağı Projesi" ile okulların duvarlarını süsleme kararı aldıklarını söyledi.

Amaçlarının öğrencilerinde farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Subaşı, "Tarihte iz bırakan edebiyatçılarımızın tanınmalarını sağlayıp, edebiyatı sevdirmek istiyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Okumuş da "Asıl amacımız öğrencilerimizin kalplerine dokunmak. Derslerimizi de burada işlemeye başladık. Oluşturduğumuz sokağa Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Yunus Emre, Cahit Sıtkı Tarancı, Mevlana, Yaşar Kemal, Sezai Karakoç, gibi yaklaşık 40 şahsiyetin resmini çizdik." şeklinde konuştu.