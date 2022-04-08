Okul duvarları şair ve yazarların resimleriyle süslendi - Son Dakika
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Okul duvarları şair ve yazarların resimleriyle süslendi

08.04.2022 14:13

Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri okulun iç duvarlarına yazar ve şairlerin resimlerini çizdi.

Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri okulun iç duvarlarına yazar ve şairlerin resimlerini çizdi.

Okul müdürü Erhan Subaşı, yaptığı açıklamada, "Edebiyat Sokağı Projesi" ile okulların duvarlarını süsleme kararı aldıklarını söyledi.

Amaçlarının öğrencilerinde farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Subaşı, "Tarihte iz bırakan edebiyatçılarımızın tanınmalarını sağlayıp, edebiyatı sevdirmek istiyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Okumuş da "Asıl amacımız öğrencilerimizin kalplerine dokunmak. Derslerimizi de burada işlemeye başladık. Oluşturduğumuz sokağa Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Yunus Emre, Cahit Sıtkı Tarancı, Mevlana, Yaşar Kemal, Sezai Karakoç, gibi yaklaşık 40 şahsiyetin resmini çizdik." şeklinde konuştu.

Okul duvarları şair ve yazarların resimleriyle süslendi
Okul duvarları şair ve yazarların resimleriyle süslendi
Okul duvarları şair ve yazarların resimleriyle süslendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul duvarları şair ve yazarların resimleriyle süslendi - Son Dakika


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