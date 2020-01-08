Muş'ta ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene uyarısı - Son Dakika

Muş'ta ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene uyarısı

6 saat önce

Muş'ta Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik kontrollerinin yapılması konusunda vatandaşları uyardı.

Muş'ta ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene uyarısı, System.String[]

Muş'ta Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik kontrollerinin yapılması konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ölçüler ve Ayar Kanununa göre ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulmasının zorunlu olduğu, damga süreleri dolan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Damga süresini doldurmuş su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri iki yıllık damga süresini doldurmuş tartım kapasitesi 2 bin kilogram kadar okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ve I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, takograflar ile üç yıllık süresi dolmuş taksimetreler için yetkili muayene servislerine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır."

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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