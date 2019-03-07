Son Dakika Haberleri: Muş'ta Organ Bağışı Konferansı

Muş'ta Organ Bağışı Konferansı

1 saat önce

Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konferansı düzenlendi.

Muş'ta Organ Bağışı Konferansı, System.String[]
Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konferansı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Faysal Şeker, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak orta öğretim okullarındaki öğrencilere organ bağışı hakkında farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 30 bin hastanın organ beklediğini anlatan Şeker, "Burada bulunmamızın amacı organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak, gençlerimizi bu konuda aydınlatmaktır. Doğru yerde bulunup, doğru eğitimle sonuca ulaşmaktır. İl genelinde bugüne kadar 700 vatandaşımız organ bağışında bulundu. Bir de kadavra organ bağışı yapıldı." dedi.

Okulun rehberlik öğretmeni Abdullah Daşdelen de organ naklinin çok önemli bir dayanışma ve yardımlaşma şekli olduğunu belirterek, yapılan bağışların hayat kurtardığını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Türkiye, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:43:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Organ Bağışı Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]