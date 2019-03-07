Muş'ta Organ Bağışı Konferansı

Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konferansı düzenlendi.

Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konferansı düzenlendi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Muş Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Faysal Şeker, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak orta öğretim okullarındaki öğrencilere organ bağışı hakkında farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi.



Türkiye'de yaklaşık 30 bin hastanın organ beklediğini anlatan Şeker, "Burada bulunmamızın amacı organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak, gençlerimizi bu konuda aydınlatmaktır. Doğru yerde bulunup, doğru eğitimle sonuca ulaşmaktır. İl genelinde bugüne kadar 700 vatandaşımız organ bağışında bulundu. Bir de kadavra organ bağışı yapıldı." dedi.



Okulun rehberlik öğretmeni Abdullah Daşdelen de organ naklinin çok önemli bir dayanışma ve yardımlaşma şekli olduğunu belirterek, yapılan bağışların hayat kurtardığını vurguladı.

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