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Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu - Son Dakika

Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu

10.02.2022 20:57

Kış uykusunda olması gerekirken Muş Bulanık'ta kar üzerinde görüntülenen su yılanı bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, bunun küresel ısınmadan kaynaklanabileceğini belirtti.

Şubat ayında ve kar üzerinde görülen siyah aktif küpeli su yılanı (natrix natrix) Muş Bulanık'ta Adem Şamiloğlu tarafından görüntülendi.

BİLİM İNSANLARI KÜRESEL ISINMAYA BAĞLADI

Şamiloğlu görüntüyü, Toros Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkaya'ya gönderdi. Yalçınkaya'da sürüngenler konusunda uzman olan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a çekilen videoyu gönderdi. Uzunluğu 1 metreden fazla olan yılanın görüntüsünün kendilerini oldukça şaşırttığını dile getiren Mehmet Zülfü Yıldız, yılanların kış aylarında görülmesinin küresel ısınmaya bağlı olabileceğini dile getirdi.

Yer Türkiye! Kış uykusunda olması gereken yılan kar üzerindeki görüntüsüyle bilim dünyasını şaşırttı

"GÖRÜNTÜ BİZİ ŞAŞIRTTI"

Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Sürüngenler soğuk kanlı canlılardır ve yılanlarda sürüngen gurubunda yer alıyor. Normalde soğuk kanlı canlılar kış aylarında kış uykusuna yatar. Ancak son günlerde çeşitli illerimizden Mardin, Muş, Diyarbakır gibi çeşitli illerden sürüngenlerin aktif olduğu haberleri geliyor. Bu küresel ısınmanın bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bunu tam olarak, kesin olarak söylemek mümkün değil. Detaylı bir bilimsel verilerinin araştırılmalarının yapılması gerekiyor. Son yıllarda bölgemizde kar yağışları azaldı. Soğuk geçen kış mevsimleri de gittikçe azaldı. Burada yaşayan soğuk kanlı canlıların zaman içerisinde yeni mevsim şartlarına uyum sağladığını ve bu yıl her ne kadar iyi kar yağışı olsa da, soğuk geçse de geçmiş yıllardan gelen alışkanlıklarını sürdürdüklerini ve güneşli havalarda dışarı çıktıklarını görüyoruz. Küresel ısınmanın tüm canlılara etkisi olduğunu biliyoruz. Soğuk kanlı canlılara da etkilerinin bu şekilde ortaya çıktığını ve aktivasyonlarını etkilediğini düşünüyoruz. En son Muş'tan gelen yılan görüntüsü bizi oldukça şaşırttı. Natriks Natriks dediğimiz su yılanı karın üzerinde hareket ederken görüntülendi" ifadelerini kullandı.

Yer Türkiye! Kış uykusunda olması gereken yılan kar üzerindeki görüntüsüyle bilim dünyasını şaşırttı
Yer Türkiye! Kış uykusunda olması gereken yılan kar üzerindeki görüntüsüyle bilim dünyasını şaşırttı
Yer Türkiye! Kış uykusunda olması gereken yılan kar üzerindeki görüntüsüyle bilim dünyasını şaşırttı
Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
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Adıyaman Üniversitesi, Edebiyat, Bulanık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu - Son Dakika
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