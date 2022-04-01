Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı

01.04.2022 13:58
Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı

Muş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muş'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından valilik önünde kurulan çadırda, otizmli çocukların sergiledikleri oyunlar, izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlikte çocuklar ve aileleri ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı konuşmada, bu anlamlı günden bir empati çadırı kurduklarını söyledi.

Her zaman çocukların yanında olduklarını belirten Kıvanç, toplumun otizmli çocuklar konusunda daha duyarlı olmasını istedi.

YORUMLAR
500
Erken tanı ve doğru eğitimin otizm belirtilerini azalttığı bildirildi Erken tanı ve doğru eğitimin otizm belirtilerini azalttığı bildirildi Malazgirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı Malazgirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

milli eğitim bakanlığı, oyunlar, Otizm, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Bakan Sergey Lavrov: Daha iyi anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:04:00. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement