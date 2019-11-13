Muş'ta otomobil takla attı: 4 yaralı
7 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:06 Kaynak: AA
Muş'un Bulanık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muş - Bulanık kara yolundaki Arakonak köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 YB 8360 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada araçta bulunan Şerif ve Kadir Yeşilkaya, Sinan Kargın ve İmdat Coşkun yaralandı.
Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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