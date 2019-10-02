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Muş'ta pancar alım kampanyası başladı

30 dakika önce

Muş'ta, 38. dönem pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı.

Muş'ta pancar alım kampanyası başladı, System.String[]

Muş'ta, 38. dönem pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı.

Muş Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törende konuşan Genel Müdür Hakim Gündoğdu, bu dönemde bin 516 çiftçiden yaklaşık 230 bin ton sözleşmeli şeker pancarı alacaklarını söyledi.

Şeker pancarının Muş ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira katkı sağlayacağını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Bugün 38. dönem pancar alımına başladık. Bu yıl bin 516 çiftçimizin 38 bin dekar alanda ekimini gerçekleştirdiği 230 bin ton fireli pancar tesellüm edilecek. Bundan 200 bin ton pancar işleyerek 29 bin ton şeker, 80 bin ton küspe, 8 bin ton melas üreteceğiz ve ilimize 300 milyon lira katma değer sağlamış olacağız. İnşallah verimli bir şeker üretimini yapacağız. Alımda hiçbir çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz. Randevulu sisteme devam edeceğiz ancak randevu isteyen her çiftçimize randevuyu vereceğiz. Çiftçimizin pancarını fabrikamıza daha iyi koşullarda teslim etmeleri için fabrikamıza bu sene 35 milyon civarında yatırım yaptık."

Konuşmanın ardından fabrikaya ilk pancar getiren çiftçilere hediye verildi.

CEO, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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