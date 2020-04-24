Muş'ta pancar ekimine başlandı - Son Dakika
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Muş'ta pancar ekimine başlandı

6 saat önce

Muş'ta pancar ekimine başlandı Pancar üretiminden Muş ekonomisine 400 milyon lira girdi sağlanması bekleniyor Muş'ta bin 500 çiftçi tarafından 65 bin dönüm alanda ekimi yapılacak olan şeker pancarından kent ekonomisine yaklaşık 400 milyon lira girdi sağlanması bekleniyor Muş'ta geçimini...

Muş'ta pancar ekimine başlandı

Pancar üretiminden Muş ekonomisine 400 milyon lira girdi sağlanması bekleniyor

MUŞ - Muş'ta bin 500 çiftçi tarafından 65 bin dönüm alanda ekimi yapılacak olan şeker pancarından kent ekonomisine yaklaşık 400 milyon lira girdi sağlanması bekleniyor

Muş'ta geçimini tarım işiyle sağlayan vatandaşlar, pancar ekimine başladı. Kentte ekim faaliyetlerini sürdüren şeker pancarı üreticileri, ekili alanların artması ve mevsimsel yağışların iyi olması nedeniyle bu yıl verimin artmasını bekliyor. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, kentte bin 500 çiftçinin 65 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirdiğini belirtti. Korona salgını nedeniyle dünyanın zor günlerden geçtiğini belirten Kızılkaya, bu dönemde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Şeker pancarı üretimine çiftçilerin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Kızılkaya, "Yaşadığımız bu zorlu günleri birlikte üreterek atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Bu şeker pancarı üretimi için fabrikamızda taahhütte bulunan yaklaşık bin 500 çiftçimiz 65 bin dönümü şeker pancarı tohumu ile buluşturmaya başladı. Hava koşullarının elverişli hal almasıyla beraber çiftçilerimiz ekime başladı. Fabrika olarak 20 yıl sonra fabrika sahasında 220 dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirdik. ve bu sürece bir katkı sunmak istedik. Temennimiz odur ki bu yıl çiftçilerimiz ve bizim için bol bereketli kazançlı bir yıl olur. 350 bin ton şeker pancarı üretimi ile 42 bin 525 ton şeker, 13 bin ton melas ve 95 bin ton küsme üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Merkeze bağlı Bozbulut köyünde 200 dönüm alana pancar ekimi gerçekleştiren Kerem Koç ise yaklaşık 300 ton pancar beklediğini söyledi. Bu yıl havaların yağışsız geçmesi nedeniyle geçen yıla göre bir ay erken pancar ekimine başladıklarını belirten Koç, "Bu yıl daha iyi verim bekliyoruz. Ancak pancar taban fiyatının 300 liradan 400 liraya çıkarılmasını bekliyoruz. Çünkü mazot ve gübre çok pahalı bu açıdan masraf çok fazla" diye konuştu.

Muş'ta pancar ekimine başlandı

Kızılkaya, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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