Son Dakika Haberleri: Muş'ta pancar sökümü başladı
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Muş'ta pancar sökümü başladı

28 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, tarlalardan şeker pancarı sökümüne başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde çiftçiler, tarlalardan şeker pancarı sökümüne başladı.

Pancar üreticilerinden Şener Kaplan, bu yıl ilçede yağışların azalması nedeniyle yeterli verim alamadıklarını söyledi.

Çiftçilerin zor bir yıl geçirdiğini belirten Kaplan, pancar üreticilerinin de aynı durumu yaşadığını aktardı.

Tarlalardan söküm yapmaya başladıklarını bildiren Kaplan, önceki yıllara oranla aldıkları ürünün yarı yarıya azaldığını ifade etti.

Malazgirt Şeker Pancarı Alım Merkezi Şefi Abdulvahap Göre ise ilçede 65 bin ton şeker pancarı alarak Ağrı Şeker Fabrikasına göndereceklerini belirtti.

Muş'ta pancar sökümü başladı

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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