Muş'ta parada sahtecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce parada sahtecilik suçuyla ilgili operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 5 bin lira değerinde sahta para ele geçirildiği, 2
şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muş'ta piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika