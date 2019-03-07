Son Dakika Haberleri: Muş'ta Pkk/kck Operasyonu: 2'si Muhtar Adayı 25 Kişi Gözaltı

Muş'ta Pkk/kck Operasyonu: 2'si Muhtar Adayı 25 Kişi Gözaltı

1 saat önce

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte yardım ile yataklık ettikleri iddiasıyla 2'si muhtar adayı 25 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta Pkk/kck Operasyonu: 2'si Muhtar Adayı 25 Kişi Gözaltı, System.String[]
MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte yardım ile yataklık ettikleri iddiasıyla 2'si muhtar adayı 25 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık ederek, işbirliğinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik 28 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı anlatıldı. 2'si köy muhtar adayı olmak üzere 25 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada baskın yapılan ev ve eklentilerinde 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet av tüfeği fişeği, 6 adet tabanca fişeği ile dizüstü bilgisayar ile çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi. 

- Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:22 Kaynak: DHA

Malazgirt, PKK, Muş, Güncel
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