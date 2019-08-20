Son Dakika Haberleri: Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 29 kişi gözaltında
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Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 29 kişi gözaltında

1 saat önce

MUŞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 29 kişi gözaltında, System.String[]
MUŞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 14- 16 Ağustos tarihleri arasında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Jandarma tarafıdan yapılan aramalarda terör örgütüne üye olma suçundan 19, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 kişi yakalandı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 300 fişek, 9 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 121 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 av tüfeği fişeği, 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. 29 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Jandarma, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:51 Kaynak: DHA
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