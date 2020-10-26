Muş'ta PKK'lı teröristlerce kullanılan iki sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika

Muş'ta PKK'lı teröristlerce kullanılan iki sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

Muş'ta PKK'lı teröristlerce kullanılan iki sığınakta el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muş'ta PKK'lı teröristlerce kullanılan iki sığınakta el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-21 Ekim'de Şenyayla Bölgesi kırsalına operasyon düzenlendi. "Yıldırım-4" adı verilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı biri 3 odalı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 50'şer kilogramlık 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, dolu büyük tüp, 8'li pil bloku, 2 ateşleme düzenekli 4'lü pil bloku, el yapımı patlayıcılarda kullanılan 2 adet 4'lü pil bloku, 2 kar kıyafeti ve panço, fuel oille çalışan soba, 200 metre brandayla dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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