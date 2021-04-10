Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Kayalısu köyünün Dalakulig Tepe Bölgesi'nde 9 Nisan'da "Eren-4 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, jelikan içerisinde, 4 roketatar mermisi, 14 roketatar sevk fişeği, 6 el bombası, 4 el bombası pimi ve mandalı, 1500 kalaşnikof fişeği, 1000 biksi fişeği, 2 askı kayışı, 1 şemsiye, mermileri koymak için kumaş heybe ve fosforlu kalem ele geçirildi.