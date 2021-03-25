Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi - Son Dakika

Son yıllarda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'yı İHA ve SİHA korkusu sardı. Muş'ta "Eren-4" operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları ortaya çıktı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez Kayalısu Köyü Koopezer Tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde Eren-4 Operasyonu kapsamında 23 Mart 2021 tarihinde icra edilen operasyonda bir sığınak ve bir depo içerisinde 27 adet 5x56 fişek, 1 mayın, 1 akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.