Muş'ta PKK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 04-12 Kasım 2019 tarihleri arasında Varto ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlar neticesinde 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde, 9 adet EYP yapımında kullanılan ateşleyici düzenek, 1 adet EYP yapımında kullanılan tüp ve 31 adet pil, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 takım leşker kıyafeti, 9 kilogram gıda ve 76 adet muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - MUŞ