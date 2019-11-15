Son Dakika Haberleri: Muş'ta PKK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta PKK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta PKK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi

6 saat önce

Muş'un Varto ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi.

Muş'ta PKK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi, System.String[]

Muş'un Varto ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 04-12 Kasım 2019 tarihleri arasında Varto ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlar neticesinde 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde, 9 adet EYP yapımında kullanılan ateşleyici düzenek, 1 adet EYP yapımında kullanılan tüp ve 31 adet pil, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 takım leşker kıyafeti, 9 kilogram gıda ve 76 adet muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - MUŞ

Varto, PKK, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:41 Kaynak: İHA
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