Muş'ta PKK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 04-12 Kasım 2019 tarihleri arasında Varto ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlar neticesinde 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde, 9 adet EYP yapımında kullanılan ateşleyici düzenek, 1 adet EYP yapımında kullanılan tüp ve 31 adet pil, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 takım leşker kıyafeti, 9 kilogram gıda ve 76 adet muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(İHA)