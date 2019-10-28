Son Dakika Haberleri: Muş'ta PKK'ya ait sığınak ele geçirildi
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Muş'ta PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

28 dakika önce

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenyayla bölgesinde tespit edilen PKK terör örgütüne ait 1 adet 5 bölümlü 50 metrekarelik sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Muş'ta PKK'ya ait sığınak ele geçirildi, System.String[]

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenyayla bölgesinde tespit edilen PKK terör örgütüne ait 1 adet 5 bölümlü 50 metrekarelik sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-419 operasyonu kapsamında BTÖ mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edildi. Yaklaşık 50 metrekarelik biri mutfak, biri tuvalet, biri su toplama yeri, 2'si yatma yeri olan 5 bölümlü ve 2 girişi ile 6 havalandırma deliği bulunan sığınakta; 10 adet büyük tüp (4'ü dolu), 2 adet küçük tüp (biri dolu), 66 adet pil, 4 kilogram tütün ve 4 paket tütün kağıdı, 6 kilogram toz şeker, 2 kilogram domates salçası, 2 kilogram kuru fasulye, 3 kilogram yağ, 2 kilogram çay, 2 kilogram reçel, 2 kilogram nohut, 1 kilogram sumak, 1 adet 2 gözlü ocak, 1 adet tüplü ekmek saçı, 2 adet tencere, 11 adet metal kaşık, 6 adet metal tabak, 2 adet termos, 2 adet çaydanlık, 1 adet çakmak gazı, 1 adet el feneri, 1 gece feneri, 2 adet yeşil renkli kaban, 1 adet kot pantolon, 7 adet plastik 5'er litrelik bidon, 30 metre su hortumu, 200 metre naylon ip, 2 çift mekap ayakkabı, 1 çift spor ayakkabı, 2 adet leğen, 2 adet çöp kovası, 12 adet boş cam kavanoz, 15 adet cam bardak, 1 adet palaska, 2 paket jilet, 1 kilogram çamaşır deterjanı ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.

(İHA)

Jandarma, PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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