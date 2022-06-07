Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi - Son Dakika
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Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi

07.06.2022 18:08

Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi Muş'ta adliye çıkışında husumetlilerine pompalı tüfek ve tabanca doğrultan 3 şahsın saldırı girişimi, polis ekiplerinin şahısların üzerine atlayarak silahları almasıyla önlendi.

Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi

MUŞ - Muş'ta adliye çıkışında husumetlilerine pompalı tüfek ve tabanca doğrultan 3 şahsın saldırı girişimi, polis ekiplerinin şahısların üzerine atlayarak silahları almasıyla önlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, İstasyon Caddesindeki adliye yakınlarında meydana geldi. Muş Adliyesi'nde 2 husumetli akraba aile arasında görülen cinayet davası çıkışında husumetlilerini takibe alan 1'i kadın 3 şahıs, 1 pompalı tüfek ve 1 tabancayı ateşleyeceği esnada devriye gezen polis tarafından engellendi. Kentin en kalabalık noktasında silahları husumetlilerine doğrultan 3 kişinin üzerine atlayarak olası felaketi önleyen polis ekipleri, şahısları yere yatırarak kıskıvrak yakaladı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. Olayda, polisin dikkati sayesinde kimseye zarar gelmezken, gözaltına alınan 5 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi
Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi
Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi
Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi
Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta polis ekipleri adliye çıkışındaki silahlı saldırıyı son anda önledi - Son Dakika

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