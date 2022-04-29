Muş'ta polis ve jandarmadan 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması - Son Dakika

Muş'ta polis ve jandarmadan 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

MUŞ - İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı kapsamında Muş'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Muş'ta, Ramazan Bayramı öncesi polis ve jandarma ekipleri emniyet kemeri uygulamasına ağırlık verdi. Bayramda trafik kazalarının minimize edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için tedbirleri en üst seviyeye çıkaran ekipler, kent genelinde denetim yapıyor. İstasyon Caddesinde sürücüleri tek tek durduran polis ve jandarma, yolculuk sırasında emniyet kemeri takmalarını hatırlattı. Sürücülere çeşitli uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca bilgilendirici broşür dağıtımında bulundu. Ekiplerin bayram boyunca denetimlere devam edeceği bildirildi.