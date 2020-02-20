Muş'ta polisler, kadınlara KADES'i tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta polisler, kadınlara KADES'i tanıttı - Son Dakika

Muş'ta polisler, kadınlara KADES'i tanıttı

6 saat önce

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) tanıttı.

Muş'ta polisler, kadınlara KADES'i tanıttı, System.String[]

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) tanıttı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğünün kadınlara yönelik eğitimlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6284 sayılı 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında İl merkezimizde ikamet eden kadınlara yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü çalışanları tarafından Sungu, Öz Hira, Delal Tekstil Everest Tekstil firmalarına ve Halk Eğitim Müdürlüğü ziyaret edilerek 399 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcıların söz konusu uygulamayı cep telefonlarına indirmeleri sağlanmış ve uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır."

Açıklamada, ayrıca EKO İnşaat İlkokulundaki 300 öğrenciye "Güvenliğiniz güvencemiz altında" ve Trafik Dedektifleri" projeleri kapsamında genel güvenlik ve temel trafik kuralları eğitimi verildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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