Muş'ta Resim Sergisi
17 dakika önce
Muş'ta öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarından oluşan resim sergisi açıldı.
Muş'ta öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarından oluşan resim sergisi açıldı.
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı sergi, okulun konferans salonunda beğeniye sunuldu.
Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hazırlanan "Tarih Bizi Çağırıyor" projesi kapsamında öğrencilerin gezip gördüğü ve yaşadığı yerleri resmettiklerini söyledi.
Serginin açılışına Milli Eğitim Şube Müdürleri ile okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:57 Kaynak: AA
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