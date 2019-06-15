Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu
4 saat önce
Muş'ta rüzgar çatıları uçurduMUŞ'ta etkili olan rüzgar sebebiyle bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
'ta rüzgar çatıları uçurdu
MUŞ'ta etkili olan rüzgar sebebiyle bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.
Muş'ta saat 19.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek etkisini artırdı. Rüzgar sebebiyle Karşıyaka
Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu. Sunay Mahallesi'nde ise inşaat halindeki binanın çatısındaki malzemeler uçtu. Elektriklerin kesilmesine sebep olan rüzgar yaklaşık bir saat sonra yerini yağmura bıraktı.
İYİ Parti Lideri Akşener'den anket açıklaması: İmamoğlu, 3-4 puan önde görünüyor
Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi
Flash TV binasının yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu
Pasaportuna el konulan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, yurt dışına çıktı!