Son Dakika Haberleri: Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu
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Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu

4 saat önce

MUŞ'ta, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.

Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]
MUŞ'ta, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.
Muş'ta, saat 19.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek etkisini artırdı. Rüzgar nedeniyle  Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısı uçtu. Sunay Mahallesi'nde ise inşaat halindeki binanın çatısındaki malzemeler uçtu. Elektriklerin de kesilmesine neden olan rüzgar, yaklaşık bir saat sonra yerini yağmura bıraktı.


- Muş
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:04 Kaynak: DHA
Muş, Güncel
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