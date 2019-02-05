Son Dakika Haberleri: Muş'ta Saadet Partisi Aday Tanıtım Toplantısı

Muş'ta Saadet Partisi Aday Tanıtım Toplantısı

1 saat önce

Muş'ta, Saadet Parti İl Başkanlığınca aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Muş'ta Saadet Partisi Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
Muş'ta, Saadet Parti İl Başkanlığınca aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Partide gerçekleştirilen toplantıda Saadet Partisi İl Başkanı Suphi Korkmaz, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Muhittin Aytunç ise 31 Mart'ta sandık başına giderken her siyasi partinin yaptığı gibi Saadet Partisi'nin de 81 ilde aday tespit çalışması yaptıklarını söyledi.

31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını belirten Aytunç, şöyle devam etti:

"Yani belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve muhtarların seçimidir. Bu seçim yapılırken elbette ki herkes şevkle hazırlığını yapar ve bu şekilde sandıklara gider. Sonuçta 31 Mart akşamı seçimler bittikten sonra tekrar yan yana geleceğiz, aynı masada oturacağız ve aynı havayı teneffüs edeceğiz. Kardeş şekilde seçimi bitirmemiz gerekiyor. Saadet Partisi hiçbir parti ile mahalli idare seçimlerinde ittifak içerisinde değil ve olmayacak. 81 ilinde, 920 ilçesinde ve 2 bin 480 beldesinde aday çıkaracağız. Adaylarımız kazanması için de partimiz bu güne kadar yaptığı mücadelesine devam edecektir."

Adayların tanıtılmasının ardından toplantı sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:51 Kaynak: AA

Genel İdare Kurulu, Saadet Partisi, Muş, Politika
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