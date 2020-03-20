Muş'ta sağlık çalışanlarına balkonlardan meşaleli moral alkışı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Muş'ta sağlık çalışanlarına balkonlardan meşaleli moral alkışı - Son Dakika

Muş'ta sağlık çalışanlarına balkonlardan meşaleli moral alkışı

6 saat önce

Muş'ta sağlık çalışanlarına balkonlardan moral alkışı Muş'ta vatandaşlar, sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı yürüttüğü yoğun mesaiyi desteklemek ve moral vermek amacıyla saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak onlar için alkış çalıp Türk bayrağı açtı.

Muş'ta sağlık çalışanlarına balkonlardan moral alkışı

MUŞ - Muş'ta vatandaşlar, sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı yürüttüğü yoğun mesaiyi desteklemek ve moral vermek amacıyla saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak onlar için alkış çalıp Türk bayrağı açtı.

Kentte sağlık çalışanları için tek yürek olan vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı. Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alarak evden çıkmayan vatandaşlar, bir yandan korona virüsü ile mücadele ederken, bir yandan da sağlık çalışanlarına destek oluyor. Korona virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için balkonlara çıkan vatandaşlar, dairelerinin ışığını açıp kapatırken, bazı vatandaşlarda ıslık çalıp Türk Bayrağı açarak meşale yaktı.

Sağlıkçılara destek için balkonlardan alkış tutan vatandaşlardan Yaşar Kalır, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsüne karşı site sakinleri olarak hem alkış, hem de ışıkları açıp kapattıklarını söyledi.

Korona virüsünden kurtulabilmek için ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini belirten Kalır, "Hükümetimize, Sağlık Bakanlığımızın bu çabalarına, sağlık çalışanlarımıza site sakinleri olarak teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte evlerimize çekilmiş bulunmaktayız. Nasıl ki 15 Temmuz da sayın cumhurbaşkanımız 'dışarı çıkın' demişti, bugünde 'içeri girin' demişse o talimatlar doğrultusunda hareket etmekteyiz. Sakinler olarak hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Allah, devletimize zeval vermesin. Başta sayın bakanımız ve sağlık çalışanlarının bu dirayetli, gece gündüz demeden çalışmalarını televizyon ve sosyal medyadan izliyoruz. İnşallah devletimiz kısa sürede bu virüsün hakkından gelecektir. Vatandaşlarımız evlerinin balkonlarına çıktılar, ışıkları açıp kapattılar, alkışlar çalındı. Bunlar hükümetimizin güzelliklerine, çalışmalarına, Sağlık Bakanlığımızın bu kadar mücadelesine desteklerini vermişlerdir. Sağlıkçılarımıza moral olsun diye yanlarında olduklarımızı beyan ettik. Devamlı onların yanındayız" dedi.

Muş'ta sağlık çalışanlarına balkonlardan meşaleli moral alkışı

Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:42 Kaynak: İHA

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