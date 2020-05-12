Muş'ta sağlık ekipleri karantina bölgelerinde - Son Dakika

Muş'ta sağlık ekipleri karantina bölgelerinde

MUŞ'ta sağlık ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantina altına alınan yerleşim yerlerinde 7/24 esasına göre, gece-gündüz fark etmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı Muş'ta, son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalle ve mezra ile köyler karantina altına alındı. İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan yerleşim yerlerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, yerleşim yerlerine olan giriş ve çıkışları kapattı. 14 gün süreyle karantina altına alınan yerleşim yerlerinde barikatlar oluşturarak sıkı tedbirler alan Jandarma ekipleri, sadece sağlık personellerinin girişine izin veriyor.

Güvenlik güçlerinin giriş ve çıkışa kapattığı yerleşim yerlerinde ise her gün sağlık ekiplerince taramalar yapılıyor. Karantina altındaki yerleşim yerlerine ambulanslarla giden sağlık ekipleri, şikayeti olanların kontrolünü yapıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ambulansla hastaneye sevk edilirken, tüm hanelerde yaşayanlara koronavirüs belirtilerinin görülüp, görülmediği soruluyor. Sağlık personelleri olarak 7/24 esasına göre gece-gündüz fark etmeksizin görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini belirten hemşire Seda Senemtürk, "Biz filyasyon ekibi olarak karantina bölgelerine, filyasyon çalışmaları yapmak için geliyoruz. Filyasyon, hastalığın kaynağını tespit etmek amacıyla yaptığımız bir çalışmadır. Karantina bölgelerine gidip tespit ettiğimiz kişilerin ateşlerini ölçüyoruz, kaç formumuz var onları imzalatıyoruz. Kısacası bilgilerini alıyoruz. Bizde herkes gibi, bütün sağlıkçılarda olduğu gibi hafta içi, hafta sonu, gece-gündüz fark etmeksizin çalışıyoruz" diye konuştu.