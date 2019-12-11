Muş'ta sağlık ekipleri kışa hazır - Son Dakika
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Muş'ta sağlık ekipleri kışa hazır

6 saat önce

Muş 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 176 personel ve 47 ambulansla kış hazırlıklarını tamamladı.

Muş'ta sağlık ekipleri kışa hazır, System.String[]

Muş 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 176 personel ve 47 ambulansla kış hazırlıklarını tamamladı.

Acil Sağlık Hizmetleri Müdürü Bülent Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını söyledi.

Kentte 176 personel ve 47 ambulansla kış hazırlıkları yapıldığını anlatan Şener, şunları kaydetti:

"Zorlu kış şartlarında dağlarda mahsur kalmalara ve kaybolmalara müdahalede bulunacak ekiplerimiz hazır. Muş'ta ulaşamadığımız nokta neredeyse yok. Ambulanslarımızla ulaşımda sıkıntılı yerlere ise UMKE araçlarımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. UMKE ekiplerimiz hem sahip oldukları araçlarla hem de ekipmanlarla hem yer tespitinde hem de ulaşımda sıkıntı yaşamıyorlar."

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bülent Şener, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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