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Muş'ta "Şahi" roketi fırlatıldı - Son Dakika

Muş'ta "Şahi" roketi fırlatıldı

17.12.2021 12:06

Muş'ta "Şahi" roketi fırlatıldıMUŞ Muş Alparslan Üniversitesi tarafından bir yıllık mühendislik ve teknik çalışma sonucu tasarlanan 'Şahi' roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Muş'ta "Şahi" roketi fırlatıldı

MUŞ Muş Alparslan Üniversitesi tarafından bir yıllık mühendislik ve teknik çalışma sonucu tasarlanan 'Şahi' roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Mühendislik alanında birçok başarılı projeye imza atan Muş Alparslan Üniversitesi, kendi roketini üretmenin gururunu yaşıyor. MAUN akademisyenlerince tasarlanan ve laboratuvarlarında yakıtı üretilen Şahi, analizleri yapıldıktan sonra Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi sahasında gökyüzüne fırlatıldı. İlk etapta 500 metre fırlatılan roketin azami irtifası 4 bin metreye kadar çıkabiliyor. Büyük heyecanın yaşandığı roket fırlatımı, istenilen irtifaya başarılı bir şekilde ulaşması heyecan oluşturdu. Üniversitenin daha fazla geliştirmeyi planlandığı Şahi'nin zorlu görevlere imza atması hedefleniyor.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, üniversite olarak uzun süredir mühendislik ve teknik alanda bölgede ön plana çıkmak için teknolojik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Sadece roket alanında değil elektrikli araç, su altı arama kurtarma robotu gibi çeşitli mühendislik çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Dr. Çaydaş, "Şahi roketimiz bu çalışmalarımızdan bir tanesi. Bu çalışma yaklaşık bir yıllık AR-GE'nin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler kendi üniversitemiz laboratuvarlarında, kendi imkanlarımızla katı yakıtlı bir roketin modelini tasarlayarak bütün sistemleriyle birlikte aviyonik sistemleri, paraşüt sistemleri, mekanizmaları, kanatçık yapısı, burun konisi ve diğer tüm sistemlerle birlikte tamamen özgün bir şekilde kendi takımımız tarafından tasarlandı, analizleri yapıldı ve laboratuvarımızda üretilen katı yakıt yardımıyla 4 metre uzunluğundaki sigma bir profil üzerinden başarılı bir şekilde fırlatılmış oldu" dedi.

Roketin birçok alanda kullanılabildiğini vurgulayan Dr. Çaydaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bundan sonraki süreçte de roketimizi geliştirip daha yüksek irtifalara çıkarmak için zorlu görev ve yüksek kategori alanında da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üniversitemizde daha önce böyle bir çalışma bulunmamaktaydı. Biz, TEKNOFEST yarışlarına katılmak ve daha sonra üniversitemizi teknik anlamda hem bölgede hem de ülkemizde daha iyi temsil etmek amacıyla bu tür çalışmalara hız verdik."

Muş'ta Şahi roketi fırlatıldı
Muş'ta Şahi roketi fırlatıldı
Muş'ta Şahi roketi fırlatıldı
Muş'ta Şahi roketi fırlatıldı

Muş Alparslan Üniversitesi, Tarım, Roket, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Şahi' roketi fırlatıldı - Son Dakika


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