Son Dakika Haberleri: Muş'ta "Sahne Sırası Sende" Yarışması

Muş'ta "Sahne Sırası Sende" Yarışması

49 dakika önce

Muş'ta "Sahne Sırası Sende" elemeleri gerçekleştirildi.

Muş'ta
Muş'ta "Sahne Sırası Sende" elemeleri gerçekleştirildi.

Muş Gençlik Merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sahne Sırası Sende" sloganıyla başlattığı Türk Halk Müziği Yarışması yapıldı.

Merkezin Konferans Salonundaki yarışmaya 32 kişi katılarak türkülerini seslendirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, yaptığı açıklamada, yarışmada birinci olan 4 gencin 16 Nisan'da Van düzenlenecek bölge yarışmasına katılacağını belirterek, amaçlarının yetenekli gençleri keşfetmek olduğunu ifade etti.

18-23 yaş kadın kategorisinde Leyla Kaplan, 18-23 yaş erkekler kategorisinde Furkan Demir, 24-29 yaş kadın kategorisinde Dilan Turcan ve 24-29 erkekler kategorisinde Ersin Yıldırım birinci oldu.

Korkut ilçesine bağlı Karekale köyünde yaşayan Dilan Turcan, müzik eğitim almadan iki yıldır katıldığı yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi.

Türk Halk Müziği konusunda kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Turcan, "Benim amacım iyi bir yere gelmektir. Bunun için hep destek aradım. En büyük desteğim ailem oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Muş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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