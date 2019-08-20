Son Dakika Haberleri: Muş'ta sahte belge ve nitelikli hırsızlık operasyonu
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Muş'ta sahte belge ve nitelikli hırsızlık operasyonu

1 saat önce

Muş'ta, "resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli hırsızlık" suçlarından 8'i veteriner hekim 15 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta sahte belge ve nitelikli hırsızlık operasyonu, System.String[]
Muş'ta, "resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli hırsızlık" suçlarından 8'i veteriner hekim 15 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli hırsızlık (hayvan hırsızlığı)" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Soruşturma kapsamında 23 Temmuz saat 06.00'dan itibaren eş zamanlı Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen 7 veteriner ile Muş'un Bostankent ve Elçiler köyü, Bulanık ilçesi ve Şatırlar köyünde 7 şüpheli ile Bulanık İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli şüpheli 8 veteriner hekim olmak üzere 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, BKC makinalı tüfek,
2 adet 7,62 milimetre kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet 9 milimetre çapında tabanca, kurusıkı tabanca,
13 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,
5 tabancaya ait şarjör,
210 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,
40 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği,
319 büyükbaş hayvan küpesi, 1037 küçükbaş hayvan küpesi,
8 hayvan aşısı ve 2 enjektör ele geçirilmiştir."
Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:30 Kaynak: AA
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