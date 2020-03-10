Muş'ta sahte dolar operasyonu - Son Dakika
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Muş'ta sahte dolar operasyonu

6 saat önce

Muş'ta, parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta sahte dolar operasyonu, System.String[]

Muş'ta, parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 8 Mart'ta parada sahtecilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, sahte 9 bin 700 ABD dolarının ele geçirildiği kaydedildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

8 Mart, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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