Muş'ta şalgam hasadına başlandı - Son Dakika

Muş'un Kepenek köyünde hasadına başlanan şalgam, il merkezi, ilçeler ile çevre illere pazarlanıyor.

Köy Muhtarı Yusuf Bakır, şalgamın köyün ekonomisi açısından en önemli tarımsal ürünlerin başında geldiğini söyledi.

250 hanelik köyde geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Şalgamı ikinci ürün olarak yetiştiriyoruz. Salatalık hasadı yapıldıktan sonra ikinci ürün olarak yerine şalgam ekiyoruz. Çünkü şalgamdan çok güzel verim elde ediliyor. Birçok köylü yemeklerde patates yerine Şalgamı kullanıyor ve kış ekonomisine katkı sağlıyor. Marketlere kilosu 2 liradan satılan şalgam, vatandaşımız için iyi bir gelir kaynağı. Bu yıl 50 dönüm alanda şalgam ekimi yapıldı şu anda hasadına başlandı."

Köylülerden Remziye Arslan ise "Şalgamdan turşu, ezme, yaprağından sarma dolma yapılıyor, etli yemeklerde kullanıyoruz ve yağda kavurmasını yapıyoruz. Geri kalan ürünü kilosunu 1,5 liradan satarak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.