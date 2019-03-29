Muş'ta Seçim İçin 5 Bin 500 Güvenlik Görevlisi Görev Alacak

Muş Valiliği, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 237 bin 174 seçmenin oy kullanacağı 951 sandık için bin 500 polis ile 4 bin dolayında jandarma ve güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 bin 500 güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini bildirdi.

Muş Valiliği, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 237 bin 174 seçmenin oy kullanacağı 951 sandık için bin 500 polis ile 4 bin dolayında jandarma ve güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 bin 500 güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini bildirdi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi ve vatandaşların hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi amacıyla 'Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı'nın hazırlanarak uygulamaya konulduğu belirtildi. 5 bin 500 güvenlik görevlisinin seçim güvenliği alacağı kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde 373 oy verme alanındaki 237 bin 174 seçmenimizin oy kullanacağı 951 sandıkta, bin 500 polis ile 4 bin dolayında jandarma ve güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 bin 500 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, il ve ilçe seçim kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Valilik Seçim Koordinasyon Merkezinin yanı sıra kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğalgaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idamesi kapsamında VEDAŞ tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talimatlar verilmiş; jeneratör takviyeleri yapılmıştır. Ayrıca, Muş Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Muş İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Doğugaz A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirlerin alınması emredilmiştir. İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.



"Umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır"



YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir." - MUŞ

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