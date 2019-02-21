Muş'ta "Şehir ve Beden Siyaseti" Semineri

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3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan Gören Şükriye Nine'nin Tek İsteği Var

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor