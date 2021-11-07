Şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Muş'ta şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği ve Şehit Aileleri Derneği Muş Şube Başkanlığı'nca Muş Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, şehit yakınları, gazi ve vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasına katılanlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesini kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan derneğin şube başkanı Nadir Koçlardan, Türkkan'ın çaresizlik içerisinde mecburiyet üzerine yapmış olduğu özrün kabahatinden büyük olduğunu belirtti.

Koçlardan şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin sözde milletvekili Lütfü Türkkan, şehit kardeşimizin bacısına ağıza alınmayacak galiz ifadeler kullanmıştır. Malum şahsın şehit ailelerine ilk saldırısı bu olmamakla birlikte daha önce de kıymetli şehit yakınlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gördüğünde rahatsız olduğunu belirtmiş ve çirkin ifadeler kullanarak sosyal medyada paylaşmıştır. Çaresizlik içerisinde mecburiyet üzerine yapmış olduğu özür ise kabahatinden büyüktür. Hülasa; tarihin derinliklerinde Hayme anadan, Şerife bacıya bu aziz millet bacısına küfredene gereğini yapmıştır. Bu konuda bizi yaralayan milleti temsil makamındaki birinin şehit yakınlarının hassasiyetlerini kavramayarak bu hal ve tavır içerisinde bulunmuş olmasıdır. İsteğimiz sadece istifa etmesi değil tüm kıymetli şehit ailelerinden tek tek özür dileyerek, pişmanlığını bildirmesidir. Tarih manevi değerlerine saygısızlık yapanları hiçbir zaman unutmayacaktır"

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş ise emanetin namusuna kim olursa olsun küfredenin kendisinin gözünde dağda savaştığı, çatıştığı PKK ile eş değer olduğunu belirtti.

Aktaş, "Şehidimizin, gazimizin emanetine dil uzatan her kim olursa olsun, hadsiz ve onursuzdur. İstifa gerekli değildir, ihraç istiyoruz. Tek tek özür dilenecektir" diye konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, Gençlik Kolları Başkanlığı, KADEM üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi şehit ve gazi aileleri katıldı.