Muş'ta şeker pancarı üreticileri yeni sezondan umutlu - Son Dakika
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Muş'ta şeker pancarı üreticileri yeni sezondan umutlu

6 saat önce

Muş'ta şeker pancarı üreticileri, bu yıl hava şartlarının güzel geçmesi ve ekili alanların artmasıyla verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Muş'ta şeker pancarı üreticileri yeni sezondan umutlu, System.String[]

Muş'ta şeker pancarı üreticileri, bu yıl hava şartlarının güzel geçmesi ve ekili alanların artmasıyla verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Türkiye'nin şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta üreticiler, şeker pancarı ekimine başladı.

Havaların erken ısınmasıyla tarlaya girerek ekim yapan üreticiler, bu yılki verimden umutlu.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, bu dönemde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Bu zorlu günlerin dayanışma içinde atlatılacağına inandığını belirten Kızılkaya, "Şeker pancarı üretimi için fabrikamızda taahhütte bulunan yaklaşık bin 500 çiftçimiz, yaklaşık 65 bin dönümü şeker pancarı tohumu ile buluşturmaya başladı. Hava koşullarının elverişli geçmesiyle çiftçilerimiz ekime başladı." diye konuştu.

Fabrika sahasında 20 yıl sonra 220 dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirdiklerini aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Temennimiz odur ki bu yıl çiftçilerimiz ve bizim için bol bereketli, kazançlı bir yıl olur. 350 bin ton şeker pancarı üretimi ile 42 bin 525 ton şeker, 13 bin ton melas ve 95 bin ton küsme üretmeyi planlıyoruz. Pancar, nakliye ve küsme bedelleri ile 140 milyon lira çiftçilerimize, toplamda 400 milyon lira Muş ekonomisine katma değer sağlanmayı hedefliyoruz. Tohum ve gübreyi çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltacak uygun bedellerle üreticilerimize tedariğini sağladık."

Merkeze bağlı Bozbulut köyünde 200 dönüm alanda pancar eken Kerem Koç da yaklaşık 300 ton pancar beklediğini belirterek, "Bu yıl havaların yağışsız geçmesi sonucu geçen yıla göre bir ay erken pancar ekimine başladık." dedi.

Kızılkaya, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:06 Kaynak: AA

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